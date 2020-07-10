“Saffat” filminin çekimlerine Amasya'da başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Saffat” filminin çekimlerine Amasya'da başlandı

İHA

“Saffat” filminin çekimlerine Amasya'da başlandı

Amasya’nın Taşova ilçesi Uluköy köyü film setine döndü. Aralarında Birgül Ulusoy, Umur Çetiner, Özgül Koşar gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Saffat” adlı sinema filminin çekimlerine başlandı.
Senaristliğini Itır Sema Ertaş’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Erdoğan Zeylan’ın oturduğu paranormalkorkugerilim filmi Saffat'ın çekimleri için Taşova’nın Uluköy köyü seçildi.
Film çekimi için ilk gün Amasya’da çekim yapan ekip 3. gününde Taşova’ya gelerek Uluköy’de köy evinde çekim yaptılar. Saffat filminin çekim aşaması biter bitmez kurgu ve montaj işlemi tamamlandıktan sonra kasım ayında vizyona çıkacak.
Oyuncu Birgül Ulusoy, “Öncelikle bizde hoş geldik. Buradayız hafta başından beri, bir sinema filmimiz var ‘Saffat 1’ uzun bir serinin ilk filmi olacak bu. Biraz paranormal bir korku sineması olacak. Gerilim olacak. Klasik şablonların dışında bir sinema filmi çekiliyor. Ben de bu sinema filminde Satı Ana’yı oynuyorum. Çok hızlı bir şekilde çekilecek bir haftalık bir iş programı var. Uluköy’e ilk defa geldik mekan olarak. Amasya’nın çeşitli yerlerinde çekimler yapıldı. Tarihi ve doğal dokusu muhteşem bir yer Amasya. Ben hayran kaldım. İstanbul’daki birçok arkadaşımı hemen heyecanla aradım telefonla anlattım. Türkiye’nin her yerinde çok güzel şeyler var, doğal mekanlar var. Ama bunların birçoğunu bilmiyoruz galiba. Belirli şeylerin içinde dönüp duruyoruz. Doğal platolar olarak gerek sinema olsun, gerek televizyon dizileri olsun. Ama çok güzel ben çok hayran kaldım. 1 Haziran'da her şey normalleşmeye başlandığında karar alındığında birçok set, dizi seti işe çıktı diyeyim. Ama pandemi döneminde de çalışan birkaç iş vardı. Ben TRT’nin bir işinde çalışıyordum. İncir Ağacı diye biz okullar kapandıktan sonra bir hafta on gün daha çalıştık. Sonra TRT dizilerini durdurma kararı alınca iş durdu yani. Yazın çok sinema filmi çekilirdi. Şu anda çünkü önünü göremiyor yapımcılar. Sinemalardaki durumları bilmedikleri için. Nasıl çıkacak vizyona, ne olacak. Bir sürü çekilmiş köşede bekleyen kaliteli Türk filmleri var. Yine de yapımcımız Mehmet Bey bir cesaretle bu filmi sete çıkardı. İnşallah kendi branşında işte bu paranormalkorku dediğimiz, gerilim dediğimiz o branşta bir kitle var zaten bu işleri takip eden onunla buluşur da ikisi, üçü, dördü, beşi diye tasarlanan serinin geri kalan filmleri de çekilir” dedi.

Kasım ayı gibi vizyona çıkacak
Uygulayıcı yapımcı Yılmaz Kaya ise “Güzel bir hikayemiz var. Amasya’ya geldik. Amasya’yı tercih ettik. Korkugerilim çekiyoruz. Hikayemiz 9 seriden oluşan bir hikaye. Biz şuan birincisini çekmeye başladık. Yeni doğum yapan kadınlara musallat olan bir konu onun hakkında bir konumuz var. Onun çekimleri için Amasya’ya geldik. Uluköy’e geldik. Uluköy’ün muhtarı sağ olsun Abdullah Amca bize çok yardımcı oldu. Bize kapılarını açtılar. Burada birçok imkan sağlıyorlar bize. İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir şey olacak. Aynı zamanda da Amasya’yı tercih etmemizin sebebi, Amasya’nın çok güzel bir dokusu var. Çok mistik bir dokusu var, tarihi dokusu var. Zor bir süreç biliyorsunuz pandemi süreci var. Bu konuda da bayağı bir hassas davranıyoruz. Sosyal mesafeye de uymaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle çarşamba günü çekimlerimiz bitecek, daha sonra montaj ve kurgu bölümü var. Yani yaptığımız planlamalara göre kasım ayı gibi inşallah vizyona çıkacak. Daha sonra dijital ortamlarda filmimizi izleyeceksiniz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Davetliler düğün salonuna Bakan Koca’nın açıklaması ile alınıyor
YEREL HABERLER Davetliler düğün salonuna Bakan Koca’nın açıklaması ...
Milli futbolcu dünya evine girdi
YEREL HABERLER Milli futbolcu dünya evine girdi
MHP'de Başkan Demir görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER MHP'de Başkan Demir görevinden ayrıldı
Vali Masatlı’dan Suluova’daki sanayi ve hayvancılık tesislerinde inceleme
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan Suluova’daki sanayi ve hayvancılık ...
Rüzgar ve sağanak yağışla çatı uçtu, ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Rüzgar ve sağanak yağışla çatı uçtu, ağaçlar devrildi
Polis, hayvan pazarında dolandırıcı ve hırsızlara karşı uyardı
YEREL HABERLER Polis, hayvan pazarında dolandırıcı ve hırsızlara ...
Amasya’da 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Amasya’da 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı
9 yaşında başladığı tellallığı 30 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER 9 yaşında başladığı tellallığı 30 yıldır sürdürüyor
Masatlı, çalışmalar hakkında Üçok'tan bilgi aldı
YEREL HABERLER Masatlı, çalışmalar hakkında Üçok'tan bilgi aldı
Hayal üzerine çıktığı yolda Taşova'daki mor tarlada ilk lavanta hasadını yaptı
YEREL HABERLER Hayal üzerine çıktığı yolda Taşova'daki mor tarlada ...
TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X