Pandemide 14 kuralı işaret diliyle anlattı Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanlarından mücadelesinden etkilendi, farkındalık oluşturmak için 14 kuralı işaret diliyle anlattı

Amasya’da yaşayan lise son sınıf öğrencisi Özlem Saraç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelesinden etkilenerek, krona virüse karşı 14 kuralı işaret diliyle anlattı.

Farkındalık oluşturmak isteyen 18 yaşındaki Özlem Saraç, halk eğitim merkezinde işaret dili kursunun tamamlayarak, Yavuz Selim Meydanı'nda 14 kuralı işaret diliyle anlattı. Kurallara uyulması için farkındalık oluşturup, 14 kuralı işaret diliyle anlatan Özlem Saraç, “Sağlık bakanımız ve sağlık çalışanlarımızın yapmış olduğu özverili çalışmalardan çok etkilendim. Farkındalık oluşturmak için de ben 14 kuralı anlatma gereği duydum. Biz konuşabiliyoruz, duyabiliyoruz fakat duyamayan, konuşamayan birçok kardeşimiz var. Onların da bunları bilmesi gerekiyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bir pandemi sürecindeyiz. Herkesten isteğim evde kalmaları, kurallara uymaları ve maske takmadan da dışarı çıkmamalarıdır” diye konuştu.

Saraç, son olarak işaret diliyle “Türk milleti bu zorlu zamanı bitirecektir. Şimdilik yapmamız gereken evde kalmaktır, Lütfen evde kalalım” dedi.

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