Su borusuna kafası sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde su borusuna kafası sıkışan kedi, itfaiye erlerinin uğraşıyla kurtarıldı.
Merzifon’un Bahçelievler Mahallesi’nde sabah erken saatlerde bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, hemen olay yerine gitti. Su borusuna sıkışan kediyi kurtarmak için dikkatli bir şekilde boruyu kesen ekipler, sıkıştığı yerden çıkardıkları kediyi doğal yaşamına bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.