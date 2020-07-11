TKDK’dan alınan hibe desteğiyle kurulan tesiste ihracat başladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteği ile 10 bin metreküplük soğuk hava tesisi ile kiraz/elma işleme tesisi kuran Macit Okur, Almanya, Rusya ve Çin pazarına girdi.

Birçok ülkeye ihracata başlayan işletme şu anda 125 kişiye istihdam sağlıyor.

Amasya merkezde kurduğu tesisle bölgeden aldığı kiraz ve elma gibi ürünlerin ihracatını yapan bir soğuk hava tesisi kurucusu Macit Okur, "İhracatta büyük hedeflerimiz var. Şimdiden Almanya, Rusya ve Çin pazarına girdik. İşletmemiz ise şu anda 125 kişiye istihdam sağlıyor. Bölgede kiraz ve elma boylama ve paketleme konusunda tek tesisiz diyebilirim. En kaliteli ürünleri daha dalında iken çiftçimizle anlaşarak alıyoruz. Çiftçimizin kaliteli ürün üretebilmesi için eğitimler veriyoruz. Burada TKDK çok önemli bir misyona sahip. Onların maddi ve manevi desteği olmasa bu yatırımı yapmaya cesaret edemezdik” dedi.

Amasya'da meyve ihracatı gerçekleştiren Macit Okur’dan saklama koşulları ve saklanacak ürünlere uygulanan işlemler hakkında bilgiler alan TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici burada yaptığı açıklamada Amasya’nın ülkenin önemli meyve üretim merkezlerinden olduğunu ifade ederek, “İlimizde üretilen edilen meyve çeşitleri özellikleri itibarıyla çabuk bozulabilen ürünlerdir. Bu sebeple üretilen meyve çeşitlerinin uygun şartlarda saklanarak, gerektiğinde pazara sunulması önem arz etmektedir" diye konuştu.

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