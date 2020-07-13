Amasya'da motosiklet çalan hırsız Tokat'ta yakalandı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde motosikletlerin kilitlerini kırarak çalan şahıs, Tokat’ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon’a Tokat’ın Niksar ilçesinden gelen İ.K (19) 3 adet motosikletin kilitlerini kırarak çaldı.

Olay üzerine bir operasyon başlatan Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı İ.K.’yı takip etti.

Merzifon’a Niksar ilçesinden gelip 3 adet motosikletin kilitlerini kırarak çalıp yine Niksar’a götüren İ.K., asayiş ekiplerince Niksar’da yakalandı.

Merzifon’a getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.