74 yaşındaki kadının ölmeden önceki son isteği evine doğal gaz bağlanması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

74 yaşındaki kadının ölmeden önceki son isteği evine doğal gaz bağlanması

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, 2015 yılında tüm ilçeye sözü verilen doğal gazın henüz kendi evlerine ulaşmadığını, ölmeden önce son isteğinin evine doğal gaz bağlanması olduğunu söyledi.

74 yaşındaki kadının ölmeden önceki son isteği evine doğal gaz bağlanması

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, 2015 yılında tüm ilçeye sözü verilen doğal gazın henüz kendi evlerine ulaşmadığını, ölmeden önce son isteğinin evine doğal gaz bağlanması olduğunu söyledi.
Taşova ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde oturan Emine Yılmaz, 2015 yılında sözü verilen, 2016 yılında ilçede yapılan törenle tüm Taşova’ya dağıtılmaya başlanan doğal gaz, 5 yıldır istemelerine rağmen Emine Yılmaz ve ailesinin evine ulaşmış değil. Bu duruma üzülen Emine Yılmaz’ın ölmeden önceki son isteği de evinde doğal gazı görmek.
Emine Yılmaz, “Evde tek kalıyorum. Doğal gaz istiyorum. Sıcak suyla namaz kılıp ibadetimi yapmayı istiyorum. 70 yıldır soba yakıyorum. Onun için bunalıyorum. Yaşlandım. Torunlar okula gittiler, okudular. Gelin, oğlanla işe gidiyor. Ben tek kalıyorum. İbadetimi yapmak için sıcak su istiyorum. Doğal gaz istiyorum. 2005 yılında biz bu evlere taşındık. Doğal gaz gelecek dediler, biz de doğal gazı bekliyoruz daha gelmedi. Başka mahallelere geldi, bizim mahallede yok. 2015 yılında verilecek dediler, 2020 oldu bizim şeye doğal gaz yok. Ben de abdestimi alıp namazımı kılmak için sıcak su bekliyorum. 5 yıl geçti daha bize doğal gaz uğramadı. 2020 oldu gelmedi daha bize. Bir tüp olmuş 110 lira, bin 800 lira kömürün tonu. Bin 500 lira maaş alıyorum. Onlarla torunlara mı harçlık vereyim, kendime mi bakayım? Biz aydan aya elektrik parası olarak 200 liradan fazla geliyor. Şofben kullanıyoruz. Elektrikli battaniye kullanmayınca ısınamıyoruz. Benim de sesimi duyun. Ben de onlardan yararlanmak istiyorum. Büyüklerime söylüyorum, biz burada çok mağduruz. Ölmeden önce doğal gazın gelmesini istiyorum. Onu da ben göreyim ölmeden” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cemile teyzenin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Cemile teyzenin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ...
Amasya'da motosiklet çalan hırsız Tokat'ta yakalandı
YEREL HABERLER Amasya'da motosiklet çalan hırsız Tokat'ta yakalandı
Samsun'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X