Baraj gölünde dalış yapıp, '15 Temmuz' pankartı açtılar

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) AMASYA'da, Değirmendere Baraj Gölü'ne tüplü dalış yapan ekip, '15 Temmuz destanı' yazılı pankartı açtı.

Kentte, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne bağlı su altı ve su üstü aramakurtarma ekibi, Değirmendere Baraj Gölü'ne tüplü dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, suyun 14 metre derinliğinde, darbe girişimi gecesinden görsellerin yer aldığı '15 Temmuz destanı' yazılı pankartı açtı.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-07-15 13:42:55



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