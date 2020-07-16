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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suluova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Suluova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Demokrasi Meydanındaki program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur’anı Kerim okunmasıyla başladı. Katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Suluova Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz’da yaşananları anlatan görüntüleri, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete sesleniş konuşmasını izledi. Protokol konuşmalarının ardından kaside ve ilahiler okundu.
Bundan 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 yılında kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış FETÖ terör örgütleri mensuplarınca bir darbe girişiminde bulunmuş, bu darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit olmuş binlerce vatandaşımız yaralanmış Gazi olmuştur diyerek sözlerine başlayan İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, “O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan milyonlarca Türk vatandaşı milli birlik ve beraberlik içinde demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkarak Meydanları doldurdu, tankların, uçakların karşısına dikilerek kahramanca devletini ve hükümetini savundu. O gece Suluova’da sizler de demokrasiye, iradenize ve devletimize sahip çıkarak meydanları doldurdunuz. 4 yıl sonra bugün eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberlik içinde oynanan oyunların da farkında olarak dindik ayaktayız ve mücadelemiz devam ediyor“ dedi.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, üzerinden kaç yüzyıl geçerse geçsin bu ihaneti asla unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurguladı. Şehitlere olan minnetlerini her zaman diri tutacaklarını, milli iradeyi yok sayan içeriden ve dışarıdan düşmanlara karşı sürekli teyakkuzda olacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, çocukları vatan, millet ve mukaddesat sevgisiyle yetiştireceklerini dile getirdi. Milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarını gözleri gibi korumaya devam edeceklerini anlatan Başkan Üçok, şöyle devam etti:
“O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte FETÖ’cü hainlere karşı tüm milletimiz büyük bir cesaret örneği gösterdi. Ordu içine yuvalanmış bu hainler ve işbirlikçileri milletin silahını millete doğrultular. Millet Meclisi’ni bombaladılar, bu ülke daha önce de darbe gördü, daha önce de hainlikleri yaşadı, ama kendi silahı ile kendi milletinin hedef alınmasını görmemişti. Rabb'im bu ülkeye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Bizler de 15 Temmuz’da Suluova ve Amasya olarak o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak meydanı on binlerce hemşehrimiz ve kardeşimizle birlikte 'Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır' diyerek evinden vedalaşarak meydanda toplandı ve vatan nöbetini 27 gece boyunca sizlerle birlikte tuttuk. Suluova halkımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Daha sonra anma programında Tuğçe Türk, İstiklal Marşı'nı ve Suluovalı Gazi Bahri Şahin de 15 Temmuz şiirlerini seslendirdi.
Anma programı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilçedeki tüm camilerde gece yarısı saat 00.13’te salaların okunmasıyla sona erdi.
Programa, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayrıca programda Suluova Belediyesi tarafından ikramlar ve bayrak dağımı yapıldı. Katılımcıların, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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