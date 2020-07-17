Yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına Suluova itfaiyesi yetişti

Amasya'nın Suluova ilçesi Yüzbeyi köyünde yuvasından yere düşen bir leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.
Yüzbeyi Köyünde yuvada bulunan dört leylek yavrusundan biri, yaklaşık 9 metreden yere düştü. Bunun üzerine harekete geçen çocuklar, çareyi ailelerinden yardım istemekte buldu. Köylüler ise durumu Suluova itfaiyesine bildirdi. Alınan ihbar üzerine kısa sürede köye giden ekipler, yangın merdiveni yardımıyla çaresiz yavru leyleği yuvasına kavuşturdu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.