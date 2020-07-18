Amasya´da ahşap 2 ev alev alev yandı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA,(Amasya),(DHA) AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı Altınlı köyünde, bir evde çıkan yangın bitişikteki eve de sıçradı. Yangında 2 ahşap ev yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Taşova ilçesine bağlı Altınlı köyünde, Şakir Şahin'e ait tek katlı evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın Nurettin Şahin'e ait eve de sıçradı. 2 evde yaşayanlar can havliyle dışarı çıkarak, itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ahşap 2 ev kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI
2020-07-18 14:09:09
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