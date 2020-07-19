Bitkin haldeki şahin, evin balkonuna indi

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA´da, evin balkonuna inen bitkin haldeki şahin, ekipler tarafından beslendikten sonra, doğaya salındı.

55 Evler Mahallesi Talat Öncal Caddesi´ndeki evin balkonuna şahin indi. Ev sahibi Görkem Korkut, bitkin halde olan ve balkondaki oturma grubunun altına giren şahin için belediye itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı kuş, beslendikten sonra yeniden doğaya salındı. DHA-Genel Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI

2020-07-19 12:24:14



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