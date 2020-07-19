Bitkin haldeki şahin, evin balkonuna indi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA´da, evin balkonuna inen bitkin haldeki şahin, ekipler tarafından beslendikten sonra, doğaya salındı.
55 Evler Mahallesi Talat Öncal Caddesi´ndeki evin balkonuna şahin indi. Ev sahibi Görkem Korkut, bitkin halde olan ve balkondaki oturma grubunun altına giren şahin için belediye itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı kuş, beslendikten sonra yeniden doğaya salındı. DHA-Genel Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI
2020-07-19 12:24:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.