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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da silahlı saldırı: 1 ölü

İHA

Amasya'da bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı silahla vurarak öldürdü.

Amasya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Amasya'da bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı silahla vurarak öldürdü.
Olay, Amasya'nın Suluova ilçesi Eraslan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.A (45) isimli şahsı vurarak öldürdü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.A (45) ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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