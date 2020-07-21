Minik Öykü’ye doğum günü sürprizi

Amasya’nın Taşova ilçesinde doğum esnasında annesi vefat eden küçük Öykü Denk için Yemişen Mahallesi muhtarlığı tarafından 1. yaş günü kutlaması yapıldı.

Geçen yıl doğum sonrası annesini kaybeden ve hayata abisi ile birlikte devam eden Öykü Denk için ilçede bulunan bir kafeteryada doğum günü etkinliği yapıldı. Etkinliğe Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldı.

Doğum günü pastasını Öykü'nün abisi ile birlikte kesen Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Öykü’ye doğum günü hediyesi verdi. Hediye verenler arasında Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve mahalle sakinleri de vardı.

Doğum günü etkinliğinde Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.