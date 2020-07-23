Caminin alemine takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Amasya’nın Ziyaret beldesinde bir camini alemine takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Soğukpınar Camisi'nin alemine takılan leyleği görenler durumu belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık’ın talimatıyla itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine giderek leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Leyleği kurtaran Ziyaret Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.