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Karaismailoğlu: Amasya Çevre Yolu yıllık 110 milyon TL´lik bir avantaj sağlayacak

DHA

Karaismailoğlu: Amasya Çevre Yolu yıllık 110 milyon TL´lik bir avantaj sağlayacak


Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/AMASYA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11.3 kilometre uzunluğundaki Amasya Çevre Yolu'nun zaman, yakıt tasarrufu ve diğer etkenlerle birlikte yıllık 110 milyon TL´lik bir avantaj sağlayacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış ve inceleme programlarına katılmak üzere Amasya´ya geldi. Merzifon Havalimanı´nda, Amasya Valisi Mustafa Masatlı tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Merzifon ve Osmancık ilçeleri arasında bulunan ve yapımı devam eden Badal Tünülleri inşaatına gitti, son durum hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, tünel inşaatında su yalıtımı için döşenen malzemeyi kendisi alet yardımıyla yapıştırdı.
Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Amasya´da çevre yolunun açılışının gerçekleştirileceğini belirterek, "Öğleden sonra Amasya için yıllardır beklenen, Amasya´nın sabırsızlıkla beklediği çevre yolunu tamamladık, onu gururla, büyük bir sevinçle Amasyalıların hizmetine sunacağız. Ülkemizin her bir noktasında, doğusunda, kuzeyinde, batısında, güneyinde çok önemli çok özel çalışmalarımız var. Amasya´da bunlardan en önemlilerinden. 11,3 kilometre uzunluğundaki yolumuz Amasya şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen Amasya´nın dışına itiyor. Amasya şehir içi trafiğindeki yoğunluk azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak, Amasyalılar rahata kavuşacak. Buradaki yolumuz 2 kilometre kısalacak bununla birlikte sağladığımız zaman, yakıt tasarrufu ve diğer etkenlerle birlikte yıllık 110 milyon TL´lik bir avantaj sağlamış olacağız" diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, inceleme yaptığı Osmancık-Merzifon arasındaki Badal Tünelleri´ni de önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı planladıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2020-07-25 13:03:26

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