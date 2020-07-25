Badal Tüneli’nde sona gelindi Bakan Karaismailoğlu Badal Tüneli inşaatını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya’da Badal Tüneli inşaatını inceledi.
OsmancıkMerzifon karayolu üzerinde yapımı süren Badal Tüneli hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, “844 metre uzunluğunda, 2x2 çift tüpten oluşan Badal Tüneli’nde sona gelindi. Tünel, OsmancıkMerzifon karayolunda kaza kara noktası olarak tespit edilen noktadaki stratejik konumlandırmasıyla sürüş emniyetini sağlayacak” dedi.
İnceleme sırasında Bakan Adil Karaismailoğlu’na Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve milletvekilleri eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.