Bakan Karaismailoğlu: “Hayırlı hizmetlerin peşinde olacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Vatana millete hizmet nasip işidir. Nasibimizle vatanımıza milletimize hizmet sağlıyoruz. Her zaman hayırlı hizmetlerin peşindeyiz, peşinde olacağız” dedi.

Amasya Çevre Yolu'nun açılışı için Amasya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.



“Gündemimizden hiç çıkarmayacağız”

Karaismailoğlu, “Amasyalı kardeşlerimize yakışan projeleri, sürekli gündemimizden hiç çıkarmayacağız. İnşallah devam eden projelerimiz bitecek. ihtiyaçlar, temenniler bitmiyor. İnşallah o ihtiyaçları da sizlerin, vekillerimizin, il başkanlarımızın ve belediye başkanlarımızın tavsiyeleri teklifleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bunları projelendirip bir an önce sizlerin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.



“Canla başla çalışıyoruz”

Türkiye’de yatırımların pandemi döneminde de devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, “Bütün dünyada Kovid19 nedeniyle ekonomiler çöktü, adete maske savaşları olurken ülkemizde hiçbir işimiz durmadı. Yatırımlarımız bir bir devam ediyor. Canla başla çalışıyoruz. Şu süreçte bile millet hastalıkla savaşırken biz de bütün tedbirlerimizi aldık, projelerimizin peşindeyiz. Cumhurbaşkanımız dediği gibi ‘vatana millete hizmet nasip işidir.’ Biz de nasibimizle vatanımıza milletimize hizmet sağlıyoruz. O yüzden her zaman hayırlı hizmetlerin peşindeyiz, hayırlı hizmetlerin peşinde olacağız” diye konuştu.



“Projelerimize canı gönülden devam ediyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Canla başla ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ülkeleri içerisine koymak için orada saklamak için projelerimize canı gönülden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Amasya hak ettiği yatırımları alacak”

İlçe başkanlığında partililere hitaben konuşan Karaismailoğlu şunları söyledi:

“Bugünde Amasya’ya gelmiş iken çok değerli ilçemiz Merzifon’u es geçemezdik. Merzifon’da sizlerle birlikte olma ihtiyacı hissettik. İnşallah sizlerde teşkilatınızla beraber Merzifon’daki kardeşlerimizin dilekleri, temennileri doğrultusunda en hayırlı hizmetleri yapıp Cumhurbaşkanımızın peşinde Amasya’da Merzifon’da hak ettiği yatırımları, hizmetleri alacak. Bugün Amasya Çevre Yolu'nu açıyoruz, inşallah yakın zamanda da devam eden projelerimiz Meray Kavşağı olsun, OsmancıkMerzifon arasındaki tünelimizi sizlerin hizmetinize sunacağız."

Bakan Karaismailoğlu’na ziyaretinde AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya eşlik etti.

