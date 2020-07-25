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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Amasya Çevre Yolu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

İHA

'Amasya Çevre Yolu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

Amasya Çevre Yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile açıldı.
Amasya Çevre Yolu'nun açılış törenine video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir. Elbette elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödedik. Ama bu millet bedel ödemekten çekinmemiştir. Buradan açıkça ikaz ediyoruz: Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız, buyurun çıkın meydana" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Amasya Çevre Yolu'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amasya Çevre Yolumuzun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje, şehir içinden geçen şehirlerarası araç trafiğini tamamen şehir dışına çıkartıyor. Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 km kısaltıyor. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren bu güzergah artık 78 dakikada kat edilebilecek. Böylece vakitten ve akaryakıttan yıllık 110 milyon tasarruf sağlanacak” diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu ile 17 yıllık uzun bir hasretin sona erdiğini belirtirken, “Çevre yolu Amasya trafiğini hem rahatlatacak hem de ekonomik katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin doğusunda, kuzeyinde, batısında, güneyinde çok önemli, çok özel çalışmalar yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Amasya da bunlardan en önemlilerinden. Amasya'da devam eden çok önemli projelerimiz var. AK Parti hükümetleri döneminde Amasya'ya 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar hiç bitmeyecek, devam edecek. Amacımız Amasyalılara, bütün milletimize hizmet etmek, onların yaşam konforunu, yaşam standardını yükseltmek" şeklinde konuştu
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Bakan Karaismailoğlu kendi sürdüğü araç ile çevre yolununda tur attı. Aracın içinde, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil de yer aldı.
Bakan Karaismailoğlu açılışın ardından sırasıyla, Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ve AK Parti il Başkanlığını ziyaret etti.

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