Bu otomobilden sağ çıktı Amasya’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

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Amasya’da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamdi Can Arı idaresindeki Tofaş Şahin marka 05 DF 280 plakalı otomobil, AmasyaTokat karayolu Kapıkaya mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan Arı’yı Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkartarak, 112 ekibine teslim etti.

Yaralanan sürücü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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