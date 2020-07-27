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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcuların altın tahmini 450-500 lira

İHA

Kuyumcuların altın tahmini 450-500 lira

Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ederken, Suluova'da 13 yıldır kuyumculuk yapan Muhammed Üngören, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonunda gram altının 450500 lira civarında olabileceğini savundu.
Korona virüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı ortalama 425 lirayı gördü. 13 yıldır Suluova'da kuyumculuk yapan Muhammed Üngören, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 430440 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Üngören, yıl sonuna kadar gram altının 450500 lirayı bulacağını öne sürdü.

"Yıl sonuna kadar 450500 lirayı bulacak"
Kuyumcu Muhammed Üngören, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye'de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Üngören, "Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi. Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 440'u bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın" dedi.

"Patenti olmayan ürünler almasınlar"
Üngören, "Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın son bir haftada 35 lira değer kazanırken, altın yatırımcıları yılbaşına kadar gram altının 450500 lirayı görmesini bekliyor. Altında onsun hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte gram altında iki günde 15 lira fiyat artışı yaşandı. Çeyrek altın da iki günde 35 lira değer kazandı. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırdı. Çeyrek altın ortalama 715 liraya yükselirken, gram altın ise 425 lirayı aştı. Altınını elinden çıkaran bir nebze de olsa kaybeder” diyerek, vatandaşlara elindeki altını bozdurmamalarını, fiyatların daha da artacağı uyarısında bulundu.
Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Üngören, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz. Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler. Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar."

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