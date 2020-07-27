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Annesi ölen yavru kırlangıç kuşunu besledi, büyüttü doğaya saldı

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hayvansever annesi ölen kırlangıç yavrusuna adeta çocuğu bakarak besledi, büyüttü doğaya saldı.

Annesi ölen yavru kırlangıç kuşunu besledi, büyüttü doğaya saldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir hayvansever annesi ölen kırlangıç yavrusuna adeta çocuğu bakarak besledi, büyüttü doğaya saldı.
Taşova’nın Dereli köyünde bir hayvansever, bahçesinde ağaçtan düşmüş bir yavru kuş gördü. Kuşa bakan hayvansever, annesinin yavru kuşun yanında hareketsiz yattığını görünce yavru kırlangıç kuşuna sahip çıktı. Yavru kuşu alarak, besleyip büyüttü. Kırlangıç yavrusu büyüdüğünde ise doğaya saldı.

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