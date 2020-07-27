Şehit Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı

"Daha dün gibi..."

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Muş'un Malazgirt ilçesinde 5 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faillerinden 9 şüpheli yakalandı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla yakalandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinden olan şehit Kulaksız'ın kabrini ziyaret eden hemşehrileri, şehadetinin 5. yılında ruhuna dualar etti. Haberi alan Fatih Topçu, Kulaksız’n mezarı başında, “Şehidimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

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