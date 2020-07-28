Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarına sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurdu.

Alıcı ve satıcılar, belediyenin kurduğu pazarlık istasyonunda sosyal mesafeye uyarak, tahtadan elle pazarlık yapıyor. Bunun yanında zabıta ekipleri pazara giren vatandaşların ateşlerini ölçüyor, araçları dezenfekte ediyor.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, “Kurban Bayramımız yanaştığı için pazarlarımız oluşmakta, pazarlarımızda Kovid19 tedbirleri gereği alınan tedbirlerimiz var halkımızın sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmesi için. İlk olarak pazara giren araçlar dezenfekte ediliyor, maskelerimizi veriyoruz, el dezenfeksiyonu yapıyoruz. Görevli arkadaşlarımız mal pazarında sürekli denetimler yapıyor. Biliyorsunuz bir gelenek var bizde, pazarlık edilirken tokalaşma geleneği, bu gelenekte tabii ki sürdürülüyor. Geleneği devam ettirmek amacıyla bu korona virüs tedbirleri dolayısıyla biz belediyemiz olarak sosyal mesafeli pazarlık istasyonu yaptık. İsteyen geliyor burada pazarlığını yapıyor. Hem de maske kullanım, mesafeyi koruma, hem de teması önleme anlamında böyle bir proje düşündük, bunu da uyguladık. Bu vesileyle tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, kazasız belasız, huzurlu, sağlıklı bir şekilde bayram geçirmesini dilerim” dedi.

Pazarda yapılan pazarlığın ardından istasyon ve tahta el tekrar tekrar dezenfekte ediliyor. Pazarda istasyonu kullanmayan alıcı ve satıcılar da sosyal mesafeyi koruyarak sopayla pazarlık yapıyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 600 TL ile 2 bin TL, büyükbaş hayvanlar 6 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı buluyor.

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