Amasya'da bayram hazırlıkları Köylü kadınlar asırlık geleneği sürdürüyor

Amasya'nın Yuvacık köyünde kadınlar Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. Yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek ve hamur işlerini, köyde imece usulü yaparak üreten kadınlar, asırlık geleneklerini de yaşatıyor.

Amasya'nın merkeze bağlı Yuvacık köyündeki kadınlar bayram hazırlığı geleneklerine devam ediyor. İmece yöntemiyle bir araya gelen kadınlar, yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek yaparak ramazan ayı hazırlıklarını yapıyor. Amasya'ya özgü olan yağlı, ekmek ve hamur işleri özel olarak hazırlanan odun ateşinde sac üzerinde pişiriliyor.

Geleneğin köyde uzun yıllardır sürdüğü anlatan köy sakinlerinden Aysel Ortaköylü, "Bayramlarda köyümüzün kadınları ile bir araya gelerek imece usulü ile Amasya'ya özgü olan yağlı, ekmek ve hamur işleri özel olarak hazırlanan odun ateşinde sac üzerinde pişiriyoruz. Biz büyüklerimizden böyle bayram hazırlıkları gördük, geçmişten gelen geleneğimiz, bizde gelecek nesillere geleneklerimiz aktarmaya çalışıyoruz” dedi.



“Geleneğimiz sürdürmeye devam ediyoruz”

Köylülerden Hacer Saka ise, “Bayram hazırlıklarımız başladı. Köyümüzde kadınlarımızla birlikte imece usulü birbirimize yardım ederek, hamur işi yapıyoruz. Bu arada meşhur Amasya yağlımızı da yaparak asırlık bu geleneği devam ettiriyoruz" diyerek, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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