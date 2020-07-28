Akülü araba bayram hediyesi oldu

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan Saliha Küçük’ü evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Üçok video yollayarak kendisine ulaşan genç kıza akülü araba hediye etti.

Başkan Fatih Üçok’a yaptığı jestten dolayı teşekkür eden Saliha Küçük, “Başkanımızın bana yardım edeceğini biliyordum, kendilerine video yoluyla ulaştım. Başkanımıza güveniyordum. Başkanımızın engellilere yönelik yapmış olduğu çalışmaları takdir ile karşılıyorum. Günlük yaşantımı kolaylaştıracak akülü araba hediye etmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Akülü araba benim için bayram hediyesi oldu” diyerek sevincini dile getirdi.



"Hiçbir engelli kardeşim eve hapsolsun istemiyorum"

Engellilerin cemiyet hayatı içerisinde yer almaları için tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Başkan Fatih Üçok, “Hiç bir engelli kardeşim eve hapsolsun istemiyorum. Engelli kardeşlerimizin cemiyet hayatının içerisinde olması için bizlere çok iş düşüyor. Göreve geldiğimiz günden beri gerek kaldırımları, engelli rampaları ve hatta yeni yaptığımız hizmet binalarında mutlaka her kata engellilerin hayatını kolaylaştıracak imkânları sağladık. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.



Engelsiz yaşam merkezi ve yeni dernek binası

Engellilere yönelik gerçekleştirdikleri projelerin yanı sıra dernek binası içinde çalışmalara başladıklarını, yeni dernek binasını kent meydanına yakın bir noktaya inşa edeceklerinin müjdesini veren Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Daha önce engelli kardeşlerimize şuan ki kullandıkları dernek binasını biz kiralamıştık. Şimdi ise Kent Meydanımızın çok yakın bir noktasına içerisinde engelsiz yaşam parkı ve dernek binası olan güzel bir merkez yapıyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayıp engelli kardeşlerimize hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

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