Amasya'da korkutan orman yangını

Amasya’nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde orman yangını çıktı.
Boraboy köyünün yukarı yayla kısmı, Somruğun Tarla mevkiinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yola çıkan Taşova Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin olay yerine 17 dakikada ulaşmasının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 2 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.