Her bayram gizliden arayıp, 150 çocuğa bayramlık alıyorlar

Amasya'nın Suluova ilçesinde gizemli bir arkadaş grubu her bayram 150 çocuğa bayramlık alıyor.

Suluova ilçesinde yaşayan arkadaş grubu ihtiyaç sahibi çocuklar için bir araya gelip, ihtiyaç sahibi ile yardımseverin mahcubiyetini ortadan kaldıran anlamlı yardımlaşma geleneğini 5 yıldır her bayram sürdürüyor.

Suluova'da 5 yıldır esnaflık yapan bir çocuk giyim mağazası sahibi Engin Topçu, Suluova’da her bayram bu anlamlı yardımlaşmaya şahit olduğunu, bir arkadaş grubunun her bayram kendilerine gizli numaradan ulaşıp, 150 çocuğa bayramlık aldığını, 'veren el alan eli görmediğini' söyledi.

Her bayram arefesinde arkadaş grubunun yaptığı kıyafet yardımı ile çocukların ve ailelerinin sevinçle dükkânından ayrıldığını belirten Topçu, "5 yıldır Suluova’da esnaflık yapıyorum. Dükkânımı açtığım yıldan itibaren kim olduklarını bilmediğim, bana her Ramazan ve Kurban Bayramlarından 15 gün önce özel numaradan ulaşırlar, Suluovalı arkadaş grubu olduklarını düşünüyorum. Özel numaradan arayıp hesabımıza bir miktar para yatırırlar, yine Suluova’dan kendilerinin belirlediği 130150 arası çocuğu bayramlık için mağazamıza yönlendirirler. Bizler de çocuklarımızın bayramlıklarını vererek sevindiriyoruz. Bizleri bu iyilik hareketine ortak ettikleri mutluyum. Gelen çocuklara ve ailelerine baktığımda ben de gözlemleyebiliyorum ki gerçekten ihtiyaç sahipleri, veren el alan eli görmüyor. Bu kardeşimize yaptığı bu anlamlı yardımlaşma geleneği için çok teşekkür ediyorum. Suluovalı bir esnaf olarak gurur duydum" dedi.

