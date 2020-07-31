Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti

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Amasya’da Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklar sahiplerine saldırdı.

Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık, hem sahibine hem de çevredeki vatandaşlara saldırdı. Vatandaşlar kurbanlık hayvanın darbelerine maruz kaldı. Kurbanlıklar güçlükle kontrol edildi.

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