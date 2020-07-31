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Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti

İHA

Amasya'da Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklar sahiplerine saldırdı.

Amasya'da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti

Amasya’da Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklar sahiplerine saldırdı.
Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık, hem sahibine hem de çevredeki vatandaşlara saldırdı. Vatandaşlar kurbanlık hayvanın darbelerine maruz kaldı. Kurbanlıklar güçlükle kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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