Miniklerin bayramlaşması güldürdü

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Amasya'da 5 yaşındaki kız ve erkek çocuğunun birbirlerinin ellerini öperek bayramlaşması güldürdü.

5 yaşındaki Bera ve Esila adındaki iki çocuğun birbirlerinin ellerini öperek bayramlaşması amatör kameraya yansıdı. Çocukların bayramlaşması izleyenleri güldürdü.

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