Sıcaktan kaçanların mekanı Boraboy Gölü

Amasya’nın Taşova ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ve Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Boraboy Gölü Tabiat Parkı’na akın ettiler.

Sessizliği, doğası ve piknik alanlarıyla vatandaşların uğrak noktası olan Boraboy Gölü Tabiat Parkı, Kurban Bayramı’nda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Farklı illerden gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte gerek günübirlik gerekse birkaç gün kalarak, kesilen kurban etlerinin yanı sıra yanlarında getirmiş oldukları yemekleri ve semaver çaylarıyla doğanın tadını çıkarıyorlar.

Metin Kaya adlı vatandaş, “Samsun’dan geldik. Misafirlerim var. Bacım, kız kardeşim, damadım falan. Sıcaktan bunaldık. Boraboy’a eskiden devamlı gelirdik. Yine de güzel bulduk. Sıcaktan bunaldık. Burası güzel yani. Tam piknik alanı. Memnun da kaldık” dedi.

Özcan Kurt ise, "Boraboy Gölü’nü her zaman tercih ediyoruz. Çünkü bizim oralar da çok sıcak oluyor aşağılarda. Buraya gelince biraz daha serinlemiş, rahat, doğa, açık hava iyi geliyor. Çam kokusu yüksek olmasına rağmen daha bir serin oluyor. Sonra burada gölümüz güzel insanlarımız geliyor piknik yapıyor. Yani açık hava serin, iyi geliyor rahatlatıyor" diye konuştu.

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