4 yaşındaki Batuhan’dan “Lütfen çevreyi kirletmeyelim” uyarısı

Amasya’nın Taşova ilçesinde ailesi aile piknik yapmaya giden 4 yaşındaki Batuhan Öztürk, çevreye kirliliğine karşı vatandaşları uyardı.
Amatör kameraya yansıyan görüntüde Batuhan’ın dere kenarında yere atılan çöpleri topladığı ve topladıktan sonrada vatandaşlara uyarıda bulunduğu görülüyor.
Uyarı sırasında işaret parmağını sallayan Batuhan Öztürk, “Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Duyarlı olalım. Sizi uyarıyorum, lütfen çevreyi kirletmeyelim” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.