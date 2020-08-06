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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da 558 kök Hint keneviri ele geçirildi

DHA

Amasya'da 558 kök Hint keneviri ele geçirildi


Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Taşova ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, iki farklı alanda toplam 558 kök Hint keneviri ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda Taşova ilçesi Dutluk mevki Yeşilırmak mezrasında iki farklı alanda 538 kök dikili, 20 kök ise kırılmış kuru halde, toplam 558 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirlerini kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova
2020-08-06 09:26:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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