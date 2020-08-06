Amasya'da 558 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Taşova ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, iki farklı alanda toplam 558 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda Taşova ilçesi Dutluk mevki Yeşilırmak mezrasında iki farklı alanda 538 kök dikili, 20 kök ise kırılmış kuru halde, toplam 558 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirlerini kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova

2020-08-06 09:26:07



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