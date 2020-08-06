Suluova’ya lavanta bahçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokuluna(MYO) lavanta bahçesi denene sahası için 75 bin metre karelik arsa tahsis edildi.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımları Prof. Dr. Recep Kürkçü ve Prof. Dr. Önder Duman, Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin, Suluova İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Tacettin Özmen, Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz ve Suluova Ticaret Odası Başkanı Turgut Aksu’nun katılımıyla gerçekleşen programda, karşılıklı görüş alışverişleri ile bölgenin tarımsal potansiyeli ve kurumlar arası işbirlikleri görüşüldü.

Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin, bitkisel ve hayvansal üretim araştırma sahası olarak kullanılacak alanda bölgeye ekonomik değeri yüksek yeni tarım ürünlerinin kazandırılmasını amaçladıklarını ve bu kapsamda ilk olarak Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen “Orta Karadeniz (Suluova) Koşullarında Lavanta Tarımının Uygulanabilirliğinin Araştırılması Projesi" ile lavanta üretim denemelerine başlayacaklarını söyledi.

İl ve ilce protokolü eşliğinde deneme sahasında incelemelerde bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, ”İlçemize yeni bir tarımsal ürün kazandırma adına Suluova Meslek Yüksek Okulumuza lavanta üretimi için tahsis edilen alanda incelemelerde bulunduk. İlçemiz tarım ve ekonomisine katkı sağlayacak bu projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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