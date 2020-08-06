Rektör Bünyamin Şahin’in acı günü

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in kardeşi Hayati Şahin, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Amasya Şerafettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası olan Hayati Şahin helallik alınmak üzere baba ocağı Uluköy'e getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl katıldı.

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