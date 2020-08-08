Traktör kazası: 2 yaralı

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Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesi Tekke köyünde seyir halinde olan K.B.'nin kullandığı 60 KD 877 plakalı traktör önüne çıkan köpeği ezmemek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip araziye gidi. Traktörün arka sepetinde bulunan M.B. isimli çocuk ile A.B. isimli şahıs sepet kısmından düşerek yaralandı.

Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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