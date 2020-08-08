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Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İHA

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazda 7 kişi yaralandı.

Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazda 7 kişi yaralandı.

AmasyaTaşova karayolu Filingiller mevkiinde 34 İN 8619 ve 34 SCR 22 plakalı iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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