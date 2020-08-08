Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazda 7 kişi yaralandı.



AmasyaTaşova karayolu Filingiller mevkiinde 34 İN 8619 ve 34 SCR 22 plakalı iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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