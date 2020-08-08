Amasya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde AmasyaTaşova karayolu Maya fabrikası mevkiinde meydana geldi. Amasya istikametine seyir halinde olan Nurettin Doğan (30) yönetimindeki 34 SCR 22 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra Remzi Elgeni'nin (35) kullandığı 34 JN 8619 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada sürücü Remzi, Kısmet (31), Ecrin Naz (10) ve Esma Nur (6) yaralanırken, otomobil sürücüsü Nurettin Doğan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-08-08 21:52:31



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