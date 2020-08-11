"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla tüm Türkiye’de “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan denetimler, Amasya Suluova’da eş zamanlı olarak yapıldı.

Suluova Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda; zabıta, emniyet, ilçe sağlık ve uzmanlık bilgisine sahip meslek odaları temsilcilerinden oluşan ekipler, korona virüs (Kovid19) önlemlerine ilişkin, işletmeleri tedbirli olunması konusunda bilgilendirip denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde; pazar yerleri, sosyete pazarları, düğün ve nikâh salonları, çay bahçesi, berber/kuaför/güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, cami, taksiler, taksi durakları ve bilumum yaşam alanları denetlendi.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Somuncu ve Suluova Tso Başkanı Turgut Aksu da denetimlere katıldı.

Kaymakam Abdullah Şen vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda tedbirli olmaya davet etti. Maskesini nizami şekilde takmayanlar ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Şen, Suluovalılara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.



Formül belli 2 M 1 T (maske, mesafe, temizlik)

Ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Pazar yerleri, şehir meydanı, otobüs durakları, hastaneler ve kamu binalarımızda rutin olarak dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yaptığımız denetim de hemşehrilerimizin rehavete kapılmasının önüne geçmek ve gördüğümüz kadarı ile hemşehrilerimiz bilinçli. Zaman zaman keyfiyete dayalı ihmaller var ama toplumumuzun büyük bir çoğunluğu kurallara hassasiyetle uyuyor. Formül belli 2m 1 t ile bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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