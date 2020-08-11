Vali Masatlı, korona virüs denetimlerine katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüsle mücadele çerçevesinde uygulanan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrol edildiği denetimlere katıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde ekipler tarafından lokanta, restoran, berber, kafeterya, pastane, ticari taksi durakları, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerin önemine değinen Vali Masatlı, işletme sahipleri ile vatandaşlarımızdan salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını sürdürmelerini istedi.

Masatlı, söz konusu denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceğini belirtti. Denetimlere, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve diğer yetkililer de katıldı.

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