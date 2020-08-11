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Semaverden çıkan kıvılcım 1600 balya samanı kül etti

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde semaverden çıkan kıvılcım 1600 balya samanı kül etti.

Semaverden çıkan kıvılcım 1600 balya samanı kül etti

Amasya’nın Taşova ilçesinde semaverden çıkan kıvılcım 1600 balya samanı kül etti.
Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesi Alpaslan köyü Doğanşah Mahallesi'nde Murat T.’ye ait saman balyaları semaverden çıkan kıvılcım sonucu tutuştu. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile ekipler yangına arazöz, köy muhtarlığa ait itfaiye aracı ve vatandaşların sulama araçlarıyla müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 1600 balya saman büyük zarar gördü.
Yangın yerine Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik de gelerek yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı ve samanları yanan vatandaşa 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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