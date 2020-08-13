Amasya’da yangın: 5 dönüm alan zarar gördü

Bir karantina haberi de Burdur'dan

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın merkeze bağlı Sarılar Mahallesi'nde Asaf Ahmet Sözeri’ye ait meyve bahçesinde meydana gelen yangında, bahçe içerisinde bulunan meyve ağaçları yanarak zarar gördü.

Yaklaşık 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü yangın, Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle, elma, ayva, ceviz, kavak ağaçlarının bulunduğu alan zarar görürken, arsanın bitişiğinde Şakir Karakaş’a ait sebze ekili bir bahçe de yangından dolayı zarar gördü.

Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çiftçiler maddi zarara uğradı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.