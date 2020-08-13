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Tersakan’daki çevresel kirlilik masaya yatırıldı

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde Tersakan Irmağı'nda oluşan çevresel kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin toplantı yapıldı.

Tersakan’daki çevresel kirlilik masaya yatırıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde Tersakan Irmağı'nda oluşan çevresel kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin toplantı yapıldı.
Suluova Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıya Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, ilgili daire müdürleri, bölgedeki sanayi kuruluşlarının yöneticileri ve yetkililer katıldı.
Uzunluğu 100 kilometre olan ve 24 kilometresi Amasya sınırları içerisinde bulunan Tersakan Irmağı'nın geçtiği yerlerden taşınan evsel, endüstriyel, tarımsal ve hayvansal atıkları dolayısıyla oluşan çevresel kirliliğin yol açtığı durumun önlenmesi amacıyla kurumlarca bir süredir gerçekleştirilen çalışmalar konusunda detaylı sunum yapılan toplantıda çözüme yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.
Tarım ve hayvancılıkta önemli üretim üslerinden biri olan Suluova’da bu durumla birlikte çevrenin korunması ve doğal hayat ile ekolojik dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemle düşünülmesi gerektiğini belirten Vali Masatlı, çevrenin miras değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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