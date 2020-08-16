Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı

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Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA´da konser için bulunan şarkıcı Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin arabasından indirdiği gelin ve damatla, davul zurna eşliğinde oynadı.

Konser için Amasya'da bulunan Yılmaz Morgül, şehir merkezinde gezerken trafikte gördüğü gelin aracınını önünü kesti. Bir süre gelin ve damadı indirmek için aracın ön kaputuna vuran Morgül, inen çiftle birlikte, davul zurna eşliğinde oynadı. Morgül'ün bu görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyaya, ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-08-16 17:38:21



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