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Korona virüs soğan üreticisini etkiledi, fiyatlar kırık başladı

İHA

Hasadı başlayan soğan, tarlada 80 kuruşa alıcı bulurken tezgâhta 1.5 liraya satılıyor.

Korona virüs soğan üreticisini etkiledi, fiyatlar kırık başladı

Hasadı başlayan soğan, tarlada 80 kuruşa alıcı bulurken tezgâhta 1.5 liraya satılıyor.
Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde erkenci soğanın hasatına başlandı. Amasya’nın Suluova ilçesi Kurnaz köyünde ikamet eden soğan üreticisi Fatih Göv, "Yıllık ortalama 100 dekar soğan ekmekteyim. Ankara, Polatlı ve Eskişehir çıktıktan sonra ağırlıkla Karadeniz Bölgesi, yakın iller ve Türkiye’nin dört bir yanına Suluova soğanını gönderiyoruz ”dedi.

Korona virüs üreticiyi etkiledi
Pandemi sürecinin kendilerine en büyük zararının ihracat olmaması olduğunu belirten soğan üreticisi Göv, "Korona nedeniyle fiyatlar biraz düşük başladı. Sezonda işçi konusunda ve serviste alınan tedbirlere uymamız gerektiğinden dolayı sırtımıza biraz daha yük bindi. Genel olarak satışı düştü fiyatlar kırık başladı. Tarlada 80 kuruş, marketlerde 1.20 ile 1.50 arasında alıcı buluyor. Şu an fiyatlar düşük olduğu için tarla ve tezgâh arasında çok büyük farkların olmadığını, büyükşehirlerde de çok fazla fiyat farkı olduğunu sanmıyorum ”diye konuştu.

Suluova Soğanı tadı ve lezzeti ile özellikle büyük şehirlerde ilgi odağı
Soğanın bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok tüketilen sebzelerin başında geldiğini ve besin değerinin oldukça yüksek olduğunu hatırlatan üretici Göv, "Suluova’da soğan üretimi çok eskiye dayanmaktadır. Suluova soğanımız Türkiye’de tadı ve lezzetiyle iz bırakmıştır, meşhurdur. Büyükşehirlerde halen daha tercih edilmektedir,. Tezgâhlara 'Suluova soğanı' diye yazarlar buda bizim için gurur verici. Yemeklere lezzet vermesi bakımından sofraların vazgeçilmezi olan soğanın insan sağlığına da birçok yararı da var" şeklinde konuştu.
Babasının 1970 yılında ilçede soğan üretimine başladığını ve ilk üreticilerden olduğunu, babası ile birlikte yaklaşık 20 yıl kadar Suluova’da soğan üretimi, daha sonra alım ve satımını yaptıklarını ifade eden İhsan Dadak ise "Uzun yıllar bu sektörün içerisinde hem alıcı hem üretici hem de satıcı olarak yer aldık. Suluova soğanı çok acı olmaz, çokta tatlı olmaz. Özellikle ünlü restoranlarda ünlü şefler tercih ederler. Bizde bunlara çok şahit olduk. Çiftçimiz 80 kuruşa tüccara satıyor, marketlerde 1.5 liraya alıcı buluyor. Bizim insanımız fiyatlar üzerinden devletimize yükleniyor. Bu aradaki fiyat farkının devletimiz ile hiçbir alakası yok. Suluova’nın soğanı tüm Türkiye’ye yeter” dedi.

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