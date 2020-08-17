Amasya’dan Arakan’a uzanan su kardeşliği

Amasya Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlk Okulunda hayata geçirilen "Susuz Kardeşine Bir Damla Su Ol" sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan yardımlarla Myanmar/Arakan bölgesinde 2 su kuyusu açtırıldı.

Amasya Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu katkılarıyla düzenlenen kampanyaya, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul aile birliği de destek verdi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Susuz Kardeşine Bir Damla Su Ol" projesi kapsamında Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulumuz yönetici, öğretmen, öğrenci ve aile birliğimizin desteği ile Myanmar/Arakan bölgesinde 2 su kuyusu açtık. Musluklardan su aktıkça Türkiye’mizin, okulumuzun ve şehidimizin adı hatırlanacak. Emeği geçen ve destekleyenlerin hayrı kabul olsun ”ifadelerini kullandı.

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