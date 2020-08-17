Kaymakam Demirkale, şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirkale, şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı

İHA

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı.

Kaymakam Demirkale, şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, 27 Haziran 1997 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit edilen Jandarma Er Bülent Bal’ın oğlu Ferdi Bal’ın düğün törenine katılarak mutlu gününde yanında oldu.
Düğünde konuşan Kaymakam Demirkale Bakara Suresi’nin 154. ayetini hatırlatarak, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilâkis onlar diridirler, ama siz anlamazsınız" mealini paylaştı.
Şehitlerin ve gazilerin geride emanet olarak bıraktıkları ailelerinin kendileri içinde kıymetli olduğunu dile getiren Kaymakam Demirkale, “Bu memleketin huzuru ve güvenliği için mücadele ederken görevinin başında şehit edilen Bülent abimiz ve tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve şükranla anıyorum. Oğlunun bu mutlu gününde, babası Şehit Bülent abimizin mutlaka bu mutlu güne şahitlik ettiğine ve ailenin bu mutlu gününe ortak olduğuna yürekten inanıyorum. Mümkün mertebe şehit ve gazi ailelerimizin hem mutlu günlerine hem de acılı üzüntülü günlerinde devlet olarak ortak olmaya gayret gösteriyoruz. Bugünde mevlaya şükürler olsun güzel ve mutlu bir günde burada beraber bulunmaktan sizlere bu güzel anı yaşamaktan, çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum” diye konuştu.
Kaymakam Demirkale’ye CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erbil Terbıyık ve Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

100 yıllık gelenek, kışlık salça hazırlığı başladı
YEREL HABERLER 100 yıllık gelenek, kışlık salça hazırlığı başladı
Amasya’dan Arakan’a uzanan su kardeşliği
YEREL HABERLER Amasya’dan Arakan’a uzanan su kardeşliği
Korona virüs soğan üreticisini etkiledi, fiyatlar kırık başladı
YEREL HABERLER Korona virüs soğan üreticisini etkiledi, fiyatlar ...
Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı
YEREL HABERLER Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından ...
14 gün sonra dünya evine gireceklerdi, son yolculuklarına uğurlandılar
YEREL HABERLER 14 gün sonra dünya evine gireceklerdi, son ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X