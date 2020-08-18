Amasya'da korkutan yangın; 4 ev küle döndü

'İyi ki senin kızınım'

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Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, bir evde başlayan yangın, yakınındaki 3 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Pusacık köyünde, akşam saatlerinde Sadık Karataş'a ait evde, bilinmeyene nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonrası küle dönen evlerin enkazı, iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Can kaybının olmadığı yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Sinan HARMANCI

2020-08-18 00:41:23



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