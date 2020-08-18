Amasya’da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın 3 eve sıçradı. Yangın nedeniyle 4 ev de kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan diğer 3 evlere sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangına itfaiye ekipleri ve iş makineleri müdahale etti. Yangın nedeniyle 4 ev de kullanılamaz hale geldi.

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