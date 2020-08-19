Suluova Belediyesi su tüketimine karşı uyardı

Suluova Belediyesi, ilçenin içme suyunu sağlayan Derinöz Barajı kaynak debisindeki kuraklık nedeniyle içme suyu arzında sorunlar yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

Yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkla birlikte ortaya çıkan kuraklık tehlikesi Amasya'nın Suluova ilçesinde de etkili olmaya başladı. İçme suyu arzında ortaya çıkan aksamalar ve zorunlu su kesintilerini engellemek amacıyla bir açıklama yayınlayan Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kuraklık tehlikesine karşı içme suyunun amaç dışı kullanımına cezai yaptırım uygulanacağına dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz içme suyunu sağlayan Derinöz Barajı kaynak debisindeki kuraklık nedeniyle düşüş meydana gelmiştir. Ayrıca yaz aylarında oluşan aşırı su tüketimi sebebiyle zorunlu su kesintilerinin yaşanmaması için hemşehrilerimizin bahçe sulamaları, oto yıkamaları ve benzeri gereksiz su tüketimlerinden kaçınmaları gerekmektedir. İçme suyunu amacı dışında kullananlara idari ceza uygulaması yapılacağından vatandaşlarımızın konu hakkında gereken hassasiyeti göstermeleri rica olunur.”

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