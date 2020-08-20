Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi

İHA

Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.

Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi

Amasya’nın Büyük Kızılca köyünde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.
Tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faiz karşısında mağduriyet yaşayan çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Büyük Kızılca köyü sakini Amasya Belediyesi Meclis Üyesi Osman Yüce, "Çok değerli basın mensupları ve çok kıymetli misafirlerimiz, burada çiftçilerimize kulak verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
Yıllardır Tarım Kredi Kooperatifinin çiftçilerimize uyguladığı kredi desteğinin kilitlendiği, ödenemez bir hal aldığı noktadayız. Bu gördüğünüz insanlar tüm yılın gecesini gündüzüne katıp sabah gün doğmadan tarlalarına gidip gece yarılarına kadar çalışan insanlarımızdır. Bakınız salgın bir hastalık ile karşı karşıya kaldığımız şu dönemde insanların evlerinden çıkamadığı, ülkelerin kapılarına kilit vurduğu bir dönemde dahi. Bu insanlar çoluk çocuk, yaşlı kadın erkek demeden canlarını hiçe sayarak tarlalarına giderek bizlere, sizlere ve tüm Türkiye’ye sebze ve meyve üreten insanlarımızdır. İçinde bulunduğumuz şartların oldukça zor durumda olmasına rağmen Tarım Kredi Kooperatifinin bilinçsiz ve düzensizce dağıttığı yüksek faiz oranlarının altında kalan yine çiftçilerimizdir” dedi.
Ayrıca katılım katkı payı adı altında alınan paranın ne denli ve neden alındığının anlaşılmadığını kaydeden Yüce, ”Bu paranın köylülerimiz üzerinde ve aile fertleri dahil herkes birbirine paralel şekilde kefil gösterilerek içinden çıkılamaz bir hal almıştır.
Ecdadın kanları, canları ile aldığı bizlere emanet ettiği bu topraklan yüksek faizler yüzünden matbaadan çıkan bir kâğıt parçasına kaybetmek üzereyiz. Tarım Kredi Kooperatifi yöneticileri, köylümüz sizden borçlarımızın silinmesini istemiyor. Sadece anapara haricinde afaki faiz oranını silinmesini, katılım katkı payının kaldırılmasını talep ediyor ve borçların yeniden yapılanmasını istemektedir” diye konuştu.

“Amcama kredi kullandırılmış, beni de kefil yapmışlar ama haberim yok"
Köylülerden Mehmet Bakır, “Amcama kredi kullandırılmış, beni de kefil yapmışlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. 30 bin TL olan borç şu an 80 bin TL olmuş ve bu parayı ödememi istiyorlar. 80 bin TL’den ne onun ne de benim haberim var. Nasıl bir sistem anlayamadım. Köyde herkes birbirine kefil. Ama kim kime kefil bilmiyor. Oraya gidince öğreniliyor" şeklinde konuştu.

Sobayla ısınıyor, faturasında kalorifer çıktı
Köylülerden Mesut Türkmen, "Benim faturamda kalorifer kömürü çıktı. Normalde evimde kalorifer yok, bu köyde herkes biliyor evimde kalorifer kazanı olmadığını, soba ile ısındığımı herkes biliyor. Ama faturamda kalorifer kömürü ya da alamadığım ürün çıkıyor. Bunu da nasıl yapıyorlar derseniz örneğin fide almışım başka bir şey yazmışlar. Sorduğumuzda aldığım ürünün olmadığını, kömür olarak yazdıklarını ifade ediyorlar” ifadelerini kullandı.
Köylülerden Zekeriya Civelek ise, “Buraya üye yapılan arkadaşlar eşlerini de üye yapmışlar. Ama eşlerinin imzası yok, eşlerinin yerine de imza atmışlar. Eşlerinin de haberi yok üye olduklarından. Böyle bir durum da var. Ben örneğin arkadaş çapa almış ona kefil olmuşum, beni arkadaşın 5 sene boyunca aldığı tüm ürünlere kefil yapmışlar. Benim bundan haberim yok, içinden çıkılamaz bir haldeyiz. Buradaki tüm araçlarımız bizim değil, oraya hacizli. Yakında bu milletin araçlarının hepsini bağlayacaklar. Ben borcumu ödesem ne olacak, en az 4 kişiye kefil olmuşum. Borcumu ödesem bile kefil olduğum için benim aracımı da bağlayacaklar" açıklamasında bulundu.
Ayrıca köylüler boş kağıda da imza attıklarını ve “üstünü biz doldururuz” şeklinde bir durum yaşadıklarını ifade ettiler.
İYİ Parti Amasya İl Başkanı Avni Verdi de üreticilere destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suluova Belediyesi su tüketimine karşı uyardı
YEREL HABERLER Suluova Belediyesi su tüketimine karşı uyardı
Vali Masatlı, korona virüs uygulamalarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Masatlı, korona virüs uygulamalarını denetledi
“Suluova'da Yaşam” başvuruları 16 Aralık'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER “Suluova'da Yaşam” başvuruları 16 Aralık'a kadar ...
Amasya’da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Amasya’da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'da korkutan yangın; 4 ev küle döndü
YEREL HABERLER Amasya'da korkutan yangın; 4 ev küle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X